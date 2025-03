Ilfattoquotidiano.it - Miami, Berrettini perde un match epico contro Fritz. Ma arrivano nuove certezze e la scalata in classifica continua

Un esito amaro, ma dal grande significato. Finisce nei quarti di finale l’avventura nel Masters 1000 didi Matteo. In semifinale ci va Taylor, vittorioso per 7-5 6-7 7-5 al termine di undi grandissima intensità, a tratti entusiasmante. Non sono bastati seipoint annullati all’azzurro e una prestazione commovente. A fare la differenza sono stati pochi dettagli, uno di questi è senza dubbio la risposta.riparte dalla Florida con 200 punti in più e unanel ranking che diventa sempre più rosea. Ora il romano è al numero 27 del mondo.Il finale deludente della sfida si mescola con la consapevolezza di un’altra prova di grande spessore. Dopo la vittoriaAlex De Minaur negli ottavi di finale,trova ulteriorianche nella sconfitta.