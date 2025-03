«Mia figlia si è tolta la vita a 15 anni. Ora ho paura di guardare nel suo telefono e scoprire la verità»

Leggi su Open.online

Mirna Mastronardi era la madre di Dea. La 15enne si èlail 4 ottobre del 2024 a Pisticci in provincia di Matera. Dea studiava al liceo scientifico di Policoro. E la madre non sa ancora perché sua«dopo aver riso a scuola, dopo aver studiato tutto il pomeriggio, dopo aver preparato lo zaino e dopo aver chiesto alla nonna le bombette siciliane» si è uccisa. A La Stampa dice che «vivevamo in simbiosi, dividevamo anche il lettone, notti a farci confidenze. Poi è arrivato il buio, mai lo avrei immaginato». E adesso, sostiene con Elisa Forte, «hodiquello che sarà rilevato sul telefonino di Dea».Il sequestroIl cellulare, fa sapere Mastronardi, «è stato sequestrato, c’è un’indagine. Penso alla scatola nera, al caso della ragazzina britca che si èlanel 2017.