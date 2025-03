Ilrestodelcarlino.it - "Mi sento emozionata. Un sogno esordire qui"

C’è stato un momento musicale che ha coinvolto davvero tutto il pubblico, durante la serata di ieri: l’esibizione del Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna. Dai successi intramontabili dello Zecchino d’Oro alle hit più recenti, i 47 piccoli del coro hanno stregato i presenti. A dirigerli, nella sua primissima uscita pubblica assoluta, la bolognese Margherita Gamberini, classe ‘97. A raccontare l’emozione di questa prima serata è stata la stessa giovane direttrice: "Sono orgogliosa. Non avrei mai pensato che la mia prima uscita fosse così istituzionale e sono felice di essere qui – racconta la Gamberini mentre, con i piccoli del coro, si appresta a salire sul palco del salone di Palazzo Re Enzo –. Abbiamo provato tanto in questi giorni e abbiamo pensato di portare in scena un mix di tutti i successi dello Zecchino, da 68 anni fa fino ad oggi".