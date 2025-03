Iodonna.it - «Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili». La conferma di Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del format Boom

Laufficiale da parte di Mediaset non è ancora arrivata, ma le parole disembrano non lasciare dubbi: Simona Ventura torna all’Isola dei famosi. Ma in un ruolo diverso:l’opinionista (unica) della nuova edizione condotta da Veronica. Supersimo torna dunque al reality di cui è stata la prima conduttrice, dal 2003 al 2011. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X Leggi anche › “L’Isola dei famosi”, Veronicaè la conduttrice della nuova edizione Simona Ventura opinionista all‘Isola dei famosi 2025si è lasciato sfuggire la notizia che ha già fatto il giro del webl’del suoonline,