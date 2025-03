Napolipiu.com - Mi cacciate? Non mi interessa: Giuntoli guarda già avanti | Contatti telefonici con un altro club

La stagione della Juventus sta attraversando alti e bassi, e a farne le spese potrebbe essere proprio uno degli artefici della squadra. Cristiano Giuntoli, che ha assunto il ruolo di direttore sportivo nel luglio 2023, si trova ora al centro di un turbinio di voci. I risultati ottenuti dalla squadra sotto la sua direzione non hanno soddisfatto appieno le aspettative, alimentando dubbi sulla sua permanenza a Torino.Nonostante il suo impegno nel cercare di rinforzare il gruppo con nuovi acquisti e nel pianificare il futuro della squadra, l'indice di gradimento di Giuntoli è in calo. Le performance altalenanti, non solo sul campo ma anche nel mercato, hanno generato insoddisfazione tra tifosi e dirigenti.