Mette il Tir di traverso per salvare un’automobilista contromano | gesto eroico

Ha bloccato il traffico con l’autoarticolato che stava guidando peruna donna alla guida di una Fiat 500 che aveva imboccatola statale 47 della Valsugana, in Trentino. L’episodio è avvenuto all’altezza dello svincolo di Marter, poco prima delle 12:30 di ieri.Ildi Sara De BastianiProtagonista delè Sara De Bastiani, 36enne bellunese, autista di veicoli industriali per conto dell’azienda altoatesina Waldprofi, attiva nei servizi forestali. Per impedire un possibile incidente, ha messo diil suo Tir Man blu, bloccando la carreggiata e consentendo all’automobilistadi fermarsi e rendersi conto dell’errore.Il racconto e i ringraziamentiSara ha raccontato l’accaduto all’ANSA, spiegando che la manovra è durata solo pochi minuti e che le auto dietro di lei probabilmente non si sono nemmeno accorte di nulla.