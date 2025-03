Ilgiorno.it - Metrotranvia, polvere dai cantieri. E un telone protegge il mercato

Leggi su Ilgiorno.it

Ruspe in azione, per togliere la vecchia linea tranviaria, e teloni anti-sulle reti, perre le persone e le bancarelle del "Nord": se ne sono accorti i tanti bressesi che raggiungono come sempre, il mercoledì mattina, la passeggiata pedonale di via Vittorio Veneto, tra via Mattei e via Gobetti, per fare la spesa ai banchi mercatali. In questo settore deicittadini per la nuova tranvia "Milano-Seregno", una lunga protezione telata è stata posizionata per oltre duecento metri sulle recinzioni, in modo da riparare le attività dele il transito dei cittadini dai lavori di smantellamento delle rotaie e delle traversine: "Abbiamo chiesto di mettere questi teloni perre dallai clienti, gli ambulanti e le bancarelle delche si trovano vicini all’area di cantiere – spiega il sindaco di Bresso, Simone Cairo –.