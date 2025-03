Notizie.com - Meteo weekend, temporali in arrivo in alcune città del Sud: quali sono le più colpite

L’Italia, soprattutto sul centro-sud, sta vivendo dei giorni di pioggia e maltempo che condizioneranno ancora il. La prossima settimana però tornerà il sole., domani nuova ondata di maltempo: la prossima settimana torna il sole (Notizie.com)Dopo una settimana di caldo quasi estivo si torna a vivere instabilità dal punto di vista metereologico. La pioggia si è fatta nuovamente protagonista con le temperature chescese e la cosa non cambierà nemmeno in questo. Il maltempo si trascinerà, in diverse zone, fino all’inizio della prossima settimana, ma da martedì tornerà il sole un po’ ovunque.Si capovolgono le consuetudini con il centro-sud costretto ad affrontare dei rapidi cambiamenti di temperature e raffiche di pioggia, mentre il nord pronto ad accogliere un cielo che torna a splendere grazie all’alta pressione.