Lanazione.it - Meteo Toscana, le previsioni: giorni a corrente alternata tra sole e pioggia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 marzo 2025 – Che tempo farà nei prossimiin? La vasta depressione presente sul basso e medio Adriatico caratterizza la circolazione sul Mediterraneo centrale e anche sulla, dove le nubi si addensano soprattutto sulla fascia appenninica. Va un po’ meglio sulla costa. Per il fine settimana ledel Lamma indicano per sabato cielo nuvoloso (anche molto nuvoloso) con precipitazioni lungo la fascia appenninica e nel pomeriggio anche nelle zone interne e sulla costa, con possibilità di qualche breve rovescio temporalesco. Temperature in calo sabato, mentre domenica stabilità con cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino e al pomeriggio schiarite. Temperature massime sopra i 20 gradi sia domenica che lunedì, martedì raffresca. Ecco legiorno per giorno pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione