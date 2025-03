Frosinonetoday.it - Metalmeccanici scioperano in Piazza a Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Oggi, venerdì 28 marzo 2025, è la giornata dello sciopero deiproclamato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm. I lavoratori incrociano le braccia per otto ore in tutta Italia,compresa, dove è in corso una manifestazione. I motivi della ManifestazioneGli operai si sono.