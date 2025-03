Ilfattoquotidiano.it - Metalmeccanici in sciopero per il rinnovo del contratto. De Palma e Palombella: “Non ci fermeremo, le fabbriche una priorità del Paese”

Un “messaggio chiaro” a Federmeccanica e Unionmeccanica: “Riaprire le trattative e rinnovare i contratti nazionali”. Il terzodopo la rottura della trattativa per ildelnazionale deiè stato un successo, dicono i sindacati. Le ore di astensione dal lavoro sono così arrivate a 24 ore e continua il blocco degli straordinari e delle flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. Le manifestazioni si sono svolte su tutto il territorio nazionale e – stando ai dati di Fiom, Fim e Uilm – l’adesione alloha fermato diverse, come la Lagostina di Cusio, e ne ha lasciate altre vuote come la Fincantieri di Marghera e gli appalti del polo petrolchimico di Siracusa. Decine le aziende che hanno avuto tassi di adesione tra l’80 e il 90 per cento.“Non cifino a quando non riprenderà la trattativa e porteremo a casa il