Lanotiziagiornale.it - Metalmeccanici in piazza, dallo sciopero avviso al governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

I sindacati parlano di “straordinaria riuscita” dellonazionale di otto ore che si è svolto ieri in tutta Italia del settore metalmeccanico, con “centinaia di migliaia” di lavoratori che hanno manifestato “nelle principali città industriali del Paese da Nord a Sud”. È quanto si legge in una nota unitaria dei segretari generali della Fim, Ferdinando Uliano, della Fiom, Michele De Palma, e della Uilm, Rocco Palombella.I tre segretari esprimono quindi “soddisfazione” e annunciano che “in assenza di una ripresa della trattativa per i rinnovi dei Ccnl”, i primi giorni di aprile decideranno “ulteriori azioni più incisive ed estese di manifestazioni e scioperi”.Sale il livello di tensione tra lavoratori e imprese“Con oggi – spiegano – sono 24 le ore dicomplessivamente realizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori per riaprire la trattativa”.