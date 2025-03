Agi.it - Metalmeccanici in corteo a Torino: sono 5 mila

Leggi su Agi.it

AGI - Al grido di "Contratto, contratto" è partita la manifestazione deioggi a, nell'ambito dello sciopero nazionale di 8 ore indetto da Film, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. All'iniziativa, secondo i sindacati, partecipano 5lavoratori. Ilè partito da piazza Arbarello e terminerà davanti all'Unione Industriali. In testa, lo striscione: "Senza contratto si sciopera. Per il salario, per l'orario, per la sicurezza, contro la precarietà, per la ripresa della trattativa". Al termine del, interverranno i delegati e i segretari generali della Fim torinese, Rocco Cutri', della Fiom Edi Lazzi e della Uilm Luigi Paone. Concludera' gli interventi il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano.