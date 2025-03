Ecodibergamo.it - Metalmeccanici, corteo e comizio per il rinnovo del contratto - Foto e video

Leggi su Ecodibergamo.it

LA MANIFESTAZIONE. Ildeiè partito da piazza Pontida a Bergamo: circa 300 persone hanno sfilato per le vie del centro. I sindacati: «Per far ripartire l’economia bisogna garantire il potere d’acquisto. Aumentare i salari non è solo un diritto, ma una necessità economica».