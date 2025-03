Ilgiorno.it - Merce per 450 euro rubata e nascosta nei pantaloni e nel giubbotto: due arresti a San Giuliano

SanMilanese (Milano) - Due marocchini di 35 e 44 anni sono stati arrestati dalla polizia di stato con l’accusa di furto aggravato. I fatti al centro della vicenda sono avvenuti in un negozio a SanMilanese, in provincia di Milano. Il colpo nel negozio di abbigliamento Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Rogoredo, nel corso di un servizio di pattuglia in auto, transitando nella zona di via Roma, sono stati avvicinati da due donne: una di loro, ha riferito che, pochi istanti prima, due uomini avevano commesso un colpo nel negozio di abbigliamento in cui lavora, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Bloccati dalla polizia La donna ha dato indicazioni alle forze dell’ordine per rintracciare i due “fuggitivi”. I due autori del furto sono stati prontamente bloccati nel parcheggio antistante il negozio: uno dei due ha consegnato la(prodotti per un valore complessivo di 450) che aveva nascosto all'interno deie del