Juventusnews24.com - Mercato Juventus, i prestiti fanno ricca la Vecchia Signora: in arrivo circa 25 milioni di euro da questi tre riscatti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ila: in25didaiditre ex bianconeri. Tutti i dettagliArrivano buone notizie per quanto riguarda il, in particolare da quei calciatori prestati nelle scorse sessioni e per i quali il riscatto o è obbligatorio o è cosa scontata.In particolare stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri dovrebbero incassare 25didalle cessioni di tre ex: Nicolussi Caviglia al Venezia (3,5) e la coppia composta da Rovella e Pellegrini alla Lazio (21ditotali). Ossigeno.Leggi sunews24.com