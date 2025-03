Juventusnews24.com - Mercato Juve, top club europei piombano su quel titolare bianconero: futuro sempre più in bilico. Le ultimissime

di RedazionentusNews24, topsu: tutti gli aggiornamenti suldel calciatoreCi sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda ildi Kolo Muani. Secondo quanto riportato da TBR Football ci sono diversidi Premier League sull'attaccante in prestito alla: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle.Questisarebbero pronti per avviare una trattativa col PSG,con cui il calcioentrerà in contatto a fine stagione per capire la fattibilità di una permanenza dell'attaccante a Torino.