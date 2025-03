Quotidiano.net - Mercato del risparmio gestito: febbraio positivo con 802 milioni di euro di raccolta netta

Ildelregistra aunapositiva per 802di. I dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni mostrano un incremento del patrimonioa 2.538 miliardi, supportato da un effetto performance, pari a +0,2%. Tra i fondi aperti, continua a spiccare il dato degli obbligazionari che ahanno attratto 2,1 miliardidi afflussi. Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 530 e 453di. I fondi aperti hanno chiuso il mese con un dato dicomplessivamentepari a +1 miliardo di. Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, ladiè stata negativa per 338 mln, frutto del bilancio tra 1.036didi afflussi confluiti nelle gestioni retail e 1.