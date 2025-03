Lanazione.it - Mercato del credito: nuove soluzioni digitali per le PMI con il Digital Lending

Leggi su Lanazione.it

Ildelsta diventando sempre più selettivo conper le Piccole e medie imprese. Sull’argomento interviene Stefano Vannucci, amministratore delegato di Aura mediazione creditizia Srl. Come sta cambiando il mondo del? "Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una diminuzione di banche e filiali di almeno il 40%. Le banche stanno organizzando la proprie rete distributiva sempre più a favore di, che però rischiano di allontanarsi dalle esigenze delle imprese: in un contesto economico in cui il sistema imprenditoriale si trova ad affrontare una crescente difficoltà nell’accesso al, abbiamo sviluppato un presidio territoriale che funge da vero e proprio sportello creditizio multiprodotto attraverso cui le aziende possono accedere a tutte ledelle nostre banche convenzionate.