Quotidiano.net - Mercati azionari europei in calo, attesa per i dati USA sull'inflazione

del Vecchio continente guardano alla boa di metà seduta in generale, insoprattutto della raffica didagli Stati Uniti, tra i quali l'di febbraio. Le Borsa peggiore è quella di Madrid, che scende dello 0,7%, seguita da Parigi e Francoforte, indello 0,5%, oltre a Milano che registra un ribasso per l'indice Ftse Mib dello 0,4%. Più cauta Amsterdam negativa di un marginale 0,1%, con Londra piatta dopo il dato del prodotto interno lordo della Gran Bretagna. Lo spread tra Btp e Bund resta calmo sui 111 punti base, con l'euro indello 0,2% a 1,077 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia il gas oscilla attorno alla parità a 41 euro al Megawattora. In questo contesto, in Piazza Affari sempre deboli le banche, con Bper, Popolare di Sondrio, Fineco, Banco Bpm e Unicredit indi due punti percentuali.