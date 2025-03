Agi.it - Meloni sull'Ucraina: "Infantile dover scegliere tra Usa e Ue"

AGI - Il presidente del Consiglio Giorgiarespinge con fermezza l'idea che l'Italia debbatra Stati Uniti ed Europa. Una scelta che considera tanto "" quanto "superficiale". Questo il messaggio consegnato in un'articolata intervista rilasciata al Financial Timea scia del summit appena concluso a Parigi della coalizione dei Paesi europei volenterosi. La premier - scrive il FT puntualizzando che si tratta della sua prima intervista rilasciata a una testata straniera - ha anche chiarito di non vedere il presidente Usa Donald Trump come un avversario e di voler continuare a rispettare il "primo alleato" dell'Italia: "Io sono conservatrice - si legge - Trump è un leader repubblicano. Sicuramente sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali", ha detto