Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Critiche all’Europa? D’accordo con Jd Vance. Infantile pensare che l’Italia debba scegliere tra Ue e Usa”

Rilascia la prima intervista da quando è presidente del Consiglio a un giornale straniero e delinea il suo rapporto con gli Stati Uniti, la strategia sui dazi imposti da Trump e la posizione rispetto alle dichiarazioni su JD, che nelle scorse settimane aveva criticato l’Europa per la repressione – a suo giudizio – della libertà di espressione. Giorgia, parlando al Financial Times, spiega di condividere ledel vicepresidente americano, sottolineando che a essere contestata è “la classe dirigente classe dirigente e a l’idea che si possa imporre la propria ideologia invece di leggere la realtà e trovare modi per dare risposte alle persone”. “Devo dire – ammette – che sono. Lo dico da anni. L’Europa si è un po’ persa”.Al quotidiano finanziario americano, che sottolinea come la premier abbia adottato “un profilo volutamente basso” rispetto alla Casa Bianca,spiega chenon dovràtra gli Stati Uniti e l’Europa, sarebbe una scelta “” e “superficiale”.