Quotidiano.net - Meloni: “Concordo con Vance, l’Europa si è un po’ persa. Trump non è un avversario”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 marzo 2025 – Giorgiasi dice d'accordo con J.D.quando il vcepresidente Usa afferma che l'Europa ha abbandonato il suo impegno per la libertà di parola e la democrazia. "Lo dico da anni. l'Europa si è un po'", afferma la presidente del Consiglio in un'intervista al Financial Times, chiarendo che - a suo avviso - le critiche diall'Europa non erano rivolte al suo popolo, ma alla sua "classe dirigente e all'idea che invece di leggere la realtà e trovare modi per dare risposte alle persone, si possa imporre la propria ideologia". La premier liquida come "infantile" e "superficiale" l'idea che l'Italia dovrà scegliere tra Usa ed Europa, insistendo sul fatto che difenderà gli interessi dell'Italia. "L'Italia può avere buoni rapporti con gli Usa e se c'è qualcosa che l'Italia può fare per evitare uno scontro con l'Europa e costruire ponti, lo farò - ed è nell'interesse degli europei".