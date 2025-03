Lidentita.it - Meloni al Ft: “Infantile dover scegliere tra Usa e Ue”

Leggi su Lidentita.it

non vuoletra Ue e Usa e ritienela posizione di chi, invece, vorrebbe costringere l’Italia, e l’Europa stessa, a farlo. La presidente del consiglio lo ha detto in un’intervista rilasciata al Financial Times in cui ha affrontato alcuni dei temi geopolitici più scottanti di queste ultime settimane. A cominciare dai dazi .al Ft: “tra Usa e Ue” L'Identità.