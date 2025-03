Lettera43.it - Meloni al Financial Times: «Scegliere tra Unione europea e Trump è infantile»

Leggi su Lettera43.it

La premier Giorgiarespinge l’idea di un’Italia costretta a schierarsi tra Stati Uniti ed Europa. In un’intervista al, la leader “nazionalista conservatrice”, come la definisce il quotidiano, ha definito la contrapposizione «», ribadendo che il suo obiettivo resta la difesa degli interessi nazionali. «Le nostre relazioni con gli Stati Uniti sono le più importanti che abbiamo», ha affermato, garantendo che continuerà a rispettare il «primo alleato» dell’Italia. La premier ha inoltre criticato le reazioni «troppo politiche» di alcuni leader dell’Ue nei confronti di Donald, che nel frattempo ha definito gli europei dei «parassiti» e annunciato dazi del 25 per cento sulle importazioni di auto estere.difende i dazi di: «Il protezionismo negli Stati Uniti non lo ha inventato lui»A proposito di dazi,ha minimizzato l’allarme europeo sulle nuove tariffe annunciate dal presidente americano, sottolineando che il protezionismo non è un’esclusiva di: «Pensate davvero che il protezionismo negli Stati Uniti sia stato inventato da Donald?», ha detto, citando l’Inflation Reduction Act di Joe Biden, che non imponeva dazi ma offriva incentivi fiscali, prestiti e sovvenzioni per aziende che operano nel territorio americano.