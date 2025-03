Secoloditalia.it - Meloni al congresso di Azione, Calenda: “Dov’è lo scandalo? Non si può parlare solo delle borse della Santanchè”

La scaletta degli ospiti aldiin programma domani e domenica è molto nutrita. Il partito di Carloper la due giorni al Life hotel di Roma non ha lesinato con gli inviti. Ci saranno diversi ministri, il commissario Ue Raffaele Fitto, Mario Monti, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, la segretaria Cisl Daniela Fumarola. Oltre a esponenti di spicco del Pd, rigorosamente scelti nell’area catto-dem. Non ci sarà la segretaria dem, al suo posto Boccia. Ma tutti i riflettori sono puntati sulla presenzapremier Giorgia, ospite d’onoreprima giornata. La leader di FdI salirà sul palco domani alle 11,30 per un saluto.Riflettori accesi sualdiApriti cielo. Non sarà un segnale che, scava scava, l’ex dem sta virando verso “il nemico”? In queste ore di crociate urlantiopposizioni contro la premier “vassalla di Trump” l’invito dà nell’occhio.