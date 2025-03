Liberoquotidiano.it - Melania umilia Donald: "Cosa si vende su eBay"

Se il marito è impegnato a “rendere l'America di nuovo grande”, la moglie invece pensa are su e-Bay ciò che non serve più. Tipo l'abito nuziale, di solito custodito come emblema del ricordo del giorno più bello, ma, in questo caso diventato un ingombro. Stiamo parlando, ovviamente, diTrump, la first lady che, a 20 anni dalle nozze con il tycoon americano, sembra abbia deciso di rottamare l'abito bianco. L'idillio, insomma, sembra finito., mai con gesti eclatanti, ma sempre con garbo e sobrietà, più volte ha manifestato dissenso rispetto alle scelte del marito, anche con una semplice scelta di abiti da indossare in pubblico. Non siamo ai livelli della stola bianca di Chiara Ferragni con la scritta “Pensati Libera”, basta la scelta di un colore o un cappello particolare.