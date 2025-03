Metropolitanmagazine.it - Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta, è nata la prima figlia dall’ex Machine Gun Kelly

la, ieri 27 marzo, èlaavuta dalla relazione conGun. Ad annunciarlo pubblicamente è stato lo stesso rapper statunitense sui social. “È finalmente qui”, ha scrittoGun, Colson Baker all’anagrafe, annunciando la nascita della bimba avuta conFox. Sui social il cantante ha postato un video in bianco e nero in cui mostra la manina della neo: “Our little celestial seed (il nostro piccolo seme celeste, ndr)”, si legge a corredo del video. Il cantante ha inoltre svelato che l’amico e collega Travis Barker, marito di Kourtney Kardashian, lo ha aiutato a scrivere «la colonna sonora della nascita» per celebrare l’arrivo della.Il nome della bambina non è stato reso noto, ma il suo arrivo porta luce in un momento molto difficile per l’ormai ex coppia.