Megan Fox di nuovo mamma | è una bambina L’annuncio è di Machine Gun Kelly

Fox è di. L’attrice e modella 38enne ha dato alla luce lanata dalla relazione conGun, un lieto evento che arriva a distendere gli animi dopo mesi in cui tra i due i rapporti si sono fatti sempre più tesi.Fox diA dare la notizia della nascita della piccola, prima femmina per Fox, è stato proprio il cantante, all’anagrafe Colson Baker: «Finalmente è arrivata, il nostro seme celestiale», ha scritto su Instagram postando un video in cui si vede la manina della bimba tenere il dito del papà. Il cantante ha inoltre svelato che l’amico e collega Travis Barker, marito di Kourtney Kardashian, lo ha aiutato a scrivere «la colonna sonora della nascita» per celebrare l’arrivo della figlia.GUARDA LE FOTOFox: le foto più belle della bellissima star di Transformers Il nome dellanon è stato reso noto, ma il suo arrivo porta luce in un momento molto difficile per l’ormai ex coppia.