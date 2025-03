Iltempo.it - Medio Oriente, Crosetto: "A Gaza peggioramento brusco"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2025 Si è svolta oggi la cerimonia per il 102mo anniversario dell'Aeronautica militare, nata il 28 marzo 1923, alla presenza del ministro della Difesa, Guido. Nel corso della cerimonia, tenuta all'aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, è emersa la necessità di riadattamento dell'Aeronautica di fronte alle nuove sfide – minacce ibride e asimmetriche all'interno di domini come lo spazio e il cyber – e di un futuro geopolitico sempre più incerto con democrazie sempre più deboli a favore delle grandi potenze. "Ac'è stato "unnelle ultime settimane, su cui ci stiamo impegnando molto per cercare di ripristinare anche lì la tregua. È un inseguimento: passiamo dalla tregua alla guerra con una velocità incredibile".