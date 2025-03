Lapresse.it - Medicina: Bernini, infranto tabù del numero chiuso

Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Abbiamoildel”. Lo ha detto Anna Maria, ministra dell’Università e della ricerca, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, parlando del via libera al primo decreto legislativo per la riforma dell’accesso alla facoltà die chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria.