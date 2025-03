Tpi.it - Mediaset vuole comprare la tedesca ProSieben. Berlusconi: “Puntiamo a creare un gruppo paneuropeo”

Leggi su Tpi.it

si lancia alla conquista dell’Europa. Mfe, la società della famigliache controlla il Biscione, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria per aumentare la sua partecipazione nel principale operatore tedesco nel settore dell’entertainment,, di cui detiene attualmente il 30%. Lo ha annunciato la stessa Mfe dopo la riunione del consiglio d’amministrazione di ieri, giovedì 27 marzo.Secondo l’amministratore delegato Pier Silvio, l’Opa rappresenta “un passo decisivo verso la creazione di un broadcaster, di una media company, davvero paneuropea, un progetto a cui lavoriamo da alcuni anni”. “Ci tengo a precisare che la nostra non è da vedere come una mossa finanziaria. Noi non siamo dei raider. Alla base di questo progetto ci sono delle forti motivazioni industriali.