Juventusnews24.com - McKennie tuttofare con Tudor? Le due idee del nuovo tecnico della Juve per sfruttare le qualità del texano: a cosa pensa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con? Le duedelperledel centrocampista: al’allenatoreL’edizione odiernaGazzetta dello Sport ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le possibili novità tattiche che apporterà Igora partire dalla sfida di domani contro il Genoa.Ilallenatorentus, in particolare, ha in mente un doppio ruolo per: lo statunitense potrebbe agire sia da mediano che da esterno di centrocampo, confermando così la sua enorme duttilità.Leggi suntusnews24.com