McCurry - Children: viaggio nella speranza

Unemozionante nell’infanzia vista attraverso l’obiettivo di uno dei fotografi più celebri e amati al mondo. Tutto questomostra Steveche fino al 4 maggio è ospitata a Palazzo dei Priori di Fermo . L’esposizione, curata da Biba Giacchetti, raccoglie oltre 50 immagini realizzate nell’arco di quasi cinquant’anni di carriera, offrendo uno sguardo autentico e universale sui bambini di ogni angolo del pianeta. I ritratti esposti catturano la forza, la curiosità e la resilienza dei più piccoli, immortalati in momenti di gioco, riflessione o vita quotidiana, spesso in contesti difficili. «Ho avuto il privilegio di fotografare i bambini in tanti Paesi e oggi, da padre, apprezzo ancora di più la loro energia e capacità di trovare gioia anche nelle situazioni più dure» racconta