Brindisireport.it - Maxi inchiesta Dda a Taranto: nel Brindisino le cessioni di droga, chiesto processo per tre oritani

Leggi su Brindisireport.it

- I rifornimenti dellaprovenivano da Oria per poi finire nelle piazze di spaccio del quartiere Salinella di. Per questo tresono inclusi fra i trentanove soggetti per i quali è statoilin relazione allainchiesa della Dda di Lecce, coordinata.