Casertanews.it - Maxi-gara da 2.5 miliardi per la gestione unica del ciclo di rifiuti

Leggi su Casertanews.it

Il Consiglio dell'EDA Caserta ha approvato all'unanimità il Piano Industriale e il Piano Economico-Finanziario (PEF) per l'appalto in concessionedelladelintegrato deinella provincia di Caserta per i prossimi 15 anni. Inoltre, è stata sancita la convenzione con.