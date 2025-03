Ilrestodelcarlino.it - Maxi evasione fiscale da 4 milioni, la Finanza sequestra anche lo champagne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 28 marzo 2025 – Ammonta a oltre 4,2di euro (tra immobili, auto, conti correnti, denaro in contanti e perfino 235 bottiglie di pregiati vini e), il-sequestro eseguito dalla Guardia didi Ferrara nei confronti di quattro imprenditori attivi nella produzione di capi di abbigliamento al termine di un’indagine finalizzata al contrasto dell’. Dettagli del provvedimento giudiziario Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale su richiesta della Procura, riguarda appunto quattro soggetti che gestivano due ditte individuali in città. I presunti responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di omesso versamento di Iva, per un ammontare complessivo pari a quasi 4,3di euro.