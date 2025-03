Thesocialpost.it - Mauro Abis trovato morto dopo il lancio col parapendio

È stato individuato il corpo senza vita di, il sessantenne originario di Sardara, disperso da ieri serauncol. Le squadre di soccorso lo hannosu un costone tra Capo Pecora e Scivu, in Sardegna.Le operazioni di ricercaL’allarme era scattato mercoledì pomeriggio, quando il compagno di volo di, accortosi del peggioramento delle condizioni meteo, era rientrato e aveva notato l’assenza dell’amico. L’allerta è partita intorno alle 18:30.Un imponente dispositivo di soccorso è stato attivato subito: in campo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, un elicottero dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, che hanno allestito un posto di comando avanzato con mezzi specializzati UCL e presidiato l’area per tutta la notte.