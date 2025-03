Thesocialpost.it - Matteo Botteri muore a 45 anni, ma dopo la sua morte il negozio di famiglia viene svaligiato: la madre denuncia l’accaduto

, imprenditore di 45, è morto a causa di una lunga e grave malattia, lasciando lae gli amici distrutti dal dolore. Ma il suo tragico decesso non ha segnato solo la fine di una battaglia personale, ma anche un oltraggio nei confronti della sua memoria. Infatti, appena due giornila sua, i ladri hanno depredato il magazzino della, rubando merce per un valore superiore ai centomila euro.Un furto sconvolgente e tempestivoRomana Garilli,die imprenditrice di lungo corso nel settore della moda, è sconvolta da quanto accaduto. Da sessantaduegestisce negozi di abbigliamento e calzature nel centro di Piacenza.il decesso del figlio, che aveva seguito le sue orme nel commercio, la donna aveva dato istruzioni affinché alcuni collaboratori prendessero vestiti dal magazzino per il servizio funebre.