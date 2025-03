Oasport.it - Matteo Berrettini lotta come un leone, ma deve cedere a Taylor Fritz in tre set nei quarti a Miami

ha dato tutto quello che aveva, ma alla fine ha dovutoin quasi tre ore di gioco all’americano(n.4 del mondo) sul punteggio di 5-7 7-6 (7) 7-5 nel quarto di finale del Masters1000 di. Una partita di alto livello e molto bella dal punto di vista emotivo, nella qualesovente si è trovato con le spalle al muro e in molti di questi momenti ha saputo trovare le soluzioni. Bravissimoa non lasciarsi condizionare da quanto accaduto, mettendo anch’egli tutto quello che c’era sul campo e prevalendo. Sarà, quindi, lo statunitense a sfidare il ceco Jakub Mensik nel penultimo atto del torneo in Florida. Il nostro portacolori, comunque, lascia gli States con la consapevolezza di aver espresso un grande tennis in questo torneo e di aver giocato alla pari contro un top-5.