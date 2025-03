Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Thailandia

Paese dalla storia millenaria in cui si fondono spiritualità e folklore, laaffascina anche grazie alle cerimonie e ai riti che scandiscono la quotidianità dei suoi abitanti.Anche i fiori d’arancio, celebrati secondo il rito buddhista, sono un tripudio di colori e magia: pronti a scoprire leprincipali deithailandesi?La scelta della dataÈ importante che la data in cui i futuri sposi thailandesi decidano di scambiare i voti nuziale sia di buon auspicio. Il giorno e l’ora di uno thailandese, proprio come nellecinesi, ricoprono infatti un ruolo fondamentale: la coppia deve consultare le rispettive famiglie, un monaco e un astrologo per trovare la data perfetta.Il rito del meritoRicevere la benedizione di un monaco buddhista è un passaggio pre-ale fondamentale per le coppie che celebranothailandesi.