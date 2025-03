Oasport.it - Mathieu van der Poel dopo la vittoria alla E3 Saxo Classic: “Volevo vincere per la squadra”

Leggi su Oasport.it

van dersa solo. DMilano-SanremoE3: altra, questa volta in solitaria con tutti i rivali lontanissimi, per l’ex campione del mondo che ha iniziato la Campagna del Nord come meglio non poteva, lanciando un messaggio diretto a Tadej Pogacar, assente oggi.Le parole del corridore dell’Alpecin-Deceuninckl’arrivo: “Sono davvero, davvero felice. È stata una gara difficile con la, ma devo ringraziare tutto il mio team per l’incredibile lavoro che ha fatto oggi. Ero davvero motivato a concludere al meglio”.Sull’inizio della corsa odierna: “Siamo rimasti indietro a causa di una caduta e alcune squadre hanno ritenuto necessario approfittarne. Laha dovuto tirare per tutta la giornata a causa di questo”. E dunque: “Mi sono sentito un po’ obbligato a provare a concludere al meglio.