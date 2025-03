Masters 1000 Miami 2025 | Djokovic passeggia su Dimitrov ed è il primo finalista

Leggi su Sportface.it

Novaksu Grigored è ilaldi. Il redivivo Nole, dopo un periodo non particolarmente ricco di successi, può dunque tornare a conquistare un torneo mille (sarebbe il suo centesimo titolo in carriera), rilanciando così le proprie ambizioni in vista della stagione sulla terra rossa: per farlo, sfiderà domenica sul cemento battuto dell’Hard Rock Stadium, in Florida, uno tra il padrone di casa Taylor Fritz e il ceco Jakub Mensik, che si affronteranno questa notte. 6-2 6-3 in appena un’ora e undici minuti di gioco il punteggio finale in favore del serbo, che ha annichilito l’altrettanto esperto rivale bulgaro senza lasciargli mai aperto alcuno spiraglio.Il racconto del matchIl numero 4 del seeding è partito malissimo concedendo subito il break a, che però non è stato capace di approfittarne: arriva immediato il controbreak e Nole rimette le cose a posto.