Masters 1000 Miami 2025 | Berrettini lotta annulla sei match point ma cede a Fritz in tre set

Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteoneldi. Resta un po’ di amaro in bocca per il tennista romano, autore di un torneo eccezionale che lo ha visto a pochi punti dalla semifinale; invece a sfidare Jakub Mensik per un posto in finale sarà Taylor, uscito vincitore da un confronto durissimo, durato due ore e 44 minuti e concluso in suo favore per 7-5 6-7(7) 7-5. Partita tirata e dalle mille emozioni, con Matteo che è stato superlativo ad uscire dalle tenebre salvando ben seinel secondo set, ma alla fine non è bastato.La sconfitta non cancella la grande cavalcata di, ma come dichiarato da lui stesso c’è un pizzico di rammarico per come è finita: “Ho giocato una delle mie migliori partite di sempre su questa superficie, il finale è stato un po’ amaro per il risultato.