Mastella sul maltrattamento cani: "Scene orribili rispetto a persone fragili, mi vergogno"

Tempo di lettura: < 1 minutoIntervenuto durante la conferenza stampa di bilancio conclusivo dell’evento ‘Janara’, il sindaco di Benevento Clementeha usato parole fortissime contro chi sta alimentando l’odio verso chi avrebbe, il condizionale è ancora d’obbligo, maltrattato alcuni.“Ho vistoverso, midi far parte di una società del genere. Possono aver sbagliato, ed è tutto da confermare, ma la carognaggine di tanteè ripugnante. Siamo in presenza diin difficoltà, tra l’altro non ci sono ancora prove, noi come comune e servizi sociali abbiamo fatto di tutto. Anche io ho una cagnetta che amo, ma l’amore non deve portare all’odio, il mio avvocato è già all’opera per difendermi dagli attacchi d’odio nei miei confronti”.