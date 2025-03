Ilrestodelcarlino.it - Marzo si chiude con il film ’Anora’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mese disi conclude in grande stile per Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo con la proiezione didi Sean Baker, unche ha conquistato la Palma d’Oro e ben cinque premi Oscar. La pellicola verrà proiettata da questa sera, venerdì 28 a domenica 30e martedì primo aprile anche in versione originale sottotitolata in italiano. L’associazione Fuoriquadro, che cura la rassegna per il Comune, ha reso nota anche la programmazione fino al 16 aprile, data in cui si concluderà la stagione invernale di cinema. Mercoledì 2 aprile ci sarà una serata in collaborazione con l’Emilia-RomagnaCommission, con la proiezione del“Al progredire della notte” di Davide Montecchi, seguita da un incontro con il regista, moderato da Gianni Gozzoli. Le proiezioni si tengono alle 21, con una replica domenicale anche alle 16.