Thesocialpost.it - Martina Colombari parla del figlio Achille: Ora siamo aiutati dalle persone giuste

Riflessioni di. L’attrice e modella italiana,, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista, condividendo pensieri intimi sulla sua vita personale e professionale. Tra i temi toccati, un annuncio significativo riguardante il, che ha vissuto un periodo particolarmente difficile.Racconti di Vita e FamigliaDurante un’intervista al Corriere della Sera, l’ex Miss Italia hato a tutto tondo della sua vita, toccando temi come il rapporto con il marito Billy Costacurta e i ricordi della sua storia passata con Alberto Tomba.ha anche condiviso le sue riflessioni sull’avvicinarsi dei 50 anni, un traguardo che si appresta a celebrare il prossimo 10 luglio. Ha sottolineato l’importanza di prepararsi fisicamente e mentalmente per questo cambiamento, adottando uno stile di vita sano e seguendo una terapia con ormoni bioidentici.