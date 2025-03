Panorama.it - Martina Colombari: «Ho cercato di capire il disagio di mio figlio, ora è seguito dalle persone giuste»

Leggi su Panorama.it

si avvicina al traguardo dei cinquant’anni con una vita ricca di esperienze e ruoli che ha saputo bilanciare con determinazione. Madre, moglie, attrice e volontaria impegnata nel sociale, ha affrontato momenti di fragilità e di grande forza, trovando sempre un equilibrio.La maternità è uno degli aspetti più significativi della sua vita e il punto di partenza del suo racconto. «Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post-adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché èdi due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime», ha spiegato al Corriere. Il percorso è stato impegnativo, mae il marito, Billy Costacurta, non hanno mai smesso di sostenerlo: «Gli siamo stati vicini come potevamo, facendo quello che dovevamo peril suo