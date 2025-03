Vanityfair.it - Martina Colombari: «Ho cercato di capire il disagio di mio figlio Achille, ora è seguito dalle persone giuste. Un genitore deve a un certo punto tirarsi indietro»

Leggi su Vanityfair.it

A luglio l’ex Miss Italia compirà cinquant’anni: «Non so se sono pronta per questo passaggio. Inutile negarlo, è un giro di boa che non passa inosservato. E per una donna è più difficile gestirlo, bisogna prepararsi»