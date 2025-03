Biccy.it - Marracash e la batosta a Fedez e Chiara: “Relazione truffa”

Negli anni hanno avuto più di un botta e risposta e nell'aprile del 2024 il rapper di Crazy Love ha anche fatto un dissing a Ferragni per il Pandoro Gate. E proprio di e del caso Balocco, è tornato a parlare nel suo nuovo podcast Fuori dalla Bolla. Secondo il 45enne, il più grande sbaglio dei Ferragnez sarebbe quello di aver "venduto" ai loro follower una storia perfetta che in realtà non esisteva. contro i Ferragnez: "La più grande era la storia d'amore". "L'ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much. Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento. Non l'ha pagata un po' troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio. Mi pare che altri personaggi che hanno fatto meschinità abbiano pagato meno e non sono stati cancellati nella stessa maniera.